Aventura do Renda Cidadã fortalece campanha do PIB pelo ‘fica Maia’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 2 out 2020, 17h02 - Publicado em 4 out 2020, 10h26

O susto do mercado com o Renda Cidadã serviu para colocar de vez na rua o movimento do PIB pela reeleição de

Rodrigo Maia na Câmara

Para a turma do dinheiro, enquanto Maia estiver no comando da pauta da Casa, o mercado e a indústria têm segurança de que nada mirabolante será votado.

O governo pode inventar o que quiser para fazer dinheiro, mas com um presidente comprometido com a agenda econômica defendida pelo empresariado — nada de CPMF, por exemplo – o risco de aventuras é quase zero.

Ninguém topa aparecer, mas, nos últimos dias, nomes graúdos da Faria Lima e da Indústria procuraram líderes partidários para defender o “fica Maia”. A pressão do PIB, como se sabe, move montanhas. Maia só observa.