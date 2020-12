Auxílio emergencial do governo deixará herança de 138 mil ações na Justiça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O impasse sobre o pagamento do auxílio emergencial pelo Ministério da Cidadania, com medidas de bloqueios e cancelamentos, fez o número de ações judiciais de pessoas que tiveram o benefício negado mais do que dobrar nos últimos três meses.

O repasse da primeira parcela ocorreu em abril. Nos primeiros cinco meses de pagamento, o volume de ações chegou a 56.000. Entre setembro e novembro, o número mais que duplicou, chegando a 138.000, o que representa 59,2% do total de 233.000 ações judiciais relacionadas à pandemia no sistema de Justiça.

A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Renata Gil, afirma que o Judiciário vem atuando para conter e corrigir o desastre oriundo de outros poderes que acabam desrespeitando direitos da população.

“O Judiciário vem investindo em inovação e tecnologia para prestar o melhor serviço aos jurisdicionados, mas é preciso uma ação conjunta para minimizar os prejuízos da pandemia, sob pena de aumentar ainda mais a litigância. Cabe à Justiça promover o acesso para assegurar os direitos da população e fazer o Poder Público cumprir com seus deveres, mesmo em períodos de crise”, diz Renata.