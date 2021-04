Auxiliar de Bolsonaro deve ser indiciado por racismo no Senado

No depoimento à Polícia do Senado, na quarta, o auxiliar de Jair Bolsonaro no Planalto, Filipe Martins, tentou manter perante os investigadores a versão de que estaria apenas ajustando o terno quando fez o gesto supremacista atrás do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Como ninguém acreditou na conversa de Martins, ele será indiciado por crime de racismo.