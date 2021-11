Autor do vídeo da discórdia, Vinholi diz que fala é ‘estimativa’ de votos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente estadual do PSDB, Marcos Vinholi está no centro da mais recente disputa entre as campanhas de João Doria e Eduardo Leite.

Ele gravou um vídeo e postou nas redes um suposto resultado parcial da votação que daria muitos votos ao governador paulista, de quem é apoiador. A campanha de Leite denunciou o caso e pediu ao PSDB a retirada do conteúdo do ar. Ao Radar, o PSDB já descartou a possível quebra de sigilo na votação.

Diante da acusação da campanha de Leite, de que estaria propagando fake news, ele diz que o vídeo oferece uma “estimativa” de votos, não o resultado real. Mas dobra a aposta:

“Nossa estimativa agora é de termos passado dos 10.000 votos. Seguimos em grande mobilização no estado de São Paulo e em todo o Brasil recebendo as manifestações de apoio a Doria”, disse ao Radar.