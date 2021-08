Autonomia do BC deve voltar ao plenário do STF nas próximas semanas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada por partidos de oposição ao STF contra a norma que instituiu a autonomia do Banco Central voltará já em agosto à pauta da Corte.

O caso é julgado em plenário virtual e foi interrompido por um pedido do ministro Dias Toffoli para que o caso seja julgado no plenário físico do tribunal. A Corte deve rejeitar o recurso e confirmar a lei.