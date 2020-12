Autonomia do BC deve mesmo ficar para o próximo ano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A briga de foice que virou a disputa pelas presidências da Câmara e do Senado fez o time de Roberto Campos Neto praticamente perder as esperanças de ver o projeto da autonomia do Banco Central aprovado nesse ano.

Os partidos envolvidos na disputa não têm mais foco para outro assunto que não a corrida eleitoral. Com isso, seja qual for o destino da matéria, ele terá de ser debatido com os futuros comandantes das duas Casas.