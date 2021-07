Aumenta na América Latina o temor com corrupção e suborno, diz pesquisa

Uma pesquisa da Kroll, empresa de análise de riscos e governança corporativa, mostrou que a América Latina é a região no mundo com a maior percepção de que os riscos de corrupção estão mais altos este ano do que em relação ao ano passado.

Segundo o estudo, 52% dos que vivem na região acham que os riscos da ocorrência de crimes do tipo é maior neste ano do que em 2020. O percentual latinoamericano é maior, por exemplo, do que o observado na Europa, onde 46% acreditam que os riscos de corrupção são maiores do que no ano anterior, e na Ásia, com 42% de locais com essa percepção.

Segundo a Kroll, os contratos de emergência para o combate à pandemia de Covid-19 aumentaram a percepção da população com relação ao aumento dos riscos de práticas ilegais.

Essa percepção, diz o estudo, foi mais forte na América Latina justamente depois da última década em que o combate aos desvios de recursos públicos deu o tom das discussões políticas na região, principalmente no Brasil, com a Lava Jato.