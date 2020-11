Augusto Heleno nomeia agente da Abin na pasta de Paulo Guedes

O chefe do Gabinete Institucional da Presidência, general Augusto Heleno, continua dando andamento à sua política de colocar agentes da Abin em toda a Esplanada dos Ministérios.

Na quinta, o GSI nomeou um agente para ocupar o cargo de assessor da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia.

A nomeação foi feita com base no número de matrícula do agente na Abin o que dificulta até para servidores do Ministério da Economia saber de quem se trata.

Os agentes da Abin estão sendo orientados a repassar de forma mais rápida possível informações sensíveis para a base. É a chamada “inteligência online”.