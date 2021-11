Augusto Aras, o ‘inconvocável’

Na quarta-feira passada, em resposta à notícia de que senadores que integraram a CPI da Pandemia pretendem convocar o procurador-geral da República, Augusto Aras, para dar explicações em alguma comissão do Parlamento em caso de omissão diante do relatório final de Renan Calheiros, um integrante da PGR avisou: o procurador-geral da República, assim como os ministros do Supremo, é “inconvocável”.

Por sinal, o chefe do MPF vem deixando os senadores de oposição com a pulga atrás da orelha ao prometer uma “análise eminentemente técnica” do relatório. A postura só reforça a desconfiança de que Aras não levará adiante as denúncias contra o presidente.