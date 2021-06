Áudio de Omar Aziz vaza com crítica a bolsonarista: ‘falar uma m… dessa’

Um comentário nada lisonjeiro do presidente da CPI da Pandemia no Senado, Omar Aziz, vazou nos microfones da comissão durante a fala do senador governista Marcos do Val, que defendia a validade do chamado “tratamento precoce” ao questionar a médica infectologista Luana Araújo — que quase foi secretária extraordinária do enfrentamento à Covid-19 no Ministério da Saúde.

O parlamentar bolsonarista criticou atacou a forma como a depoente estaria se colocando como “a dona da verdade” e disse achar que “canibalismo” só existe no Parlamento. “Mas eu tô vendo que na área médica infelizmente isso também ocorre”, comentou Marcos do Val, pedindo se respeite também aqueles que receitam remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19, como a hidroxicloroquina, por exemplo.

“Eu só queria que vocês médicos pudessem estar unidos, porque nós temos um problema grande no Brasil. E ver médicos se digladiando um entre o outro que tratamento precoce resolve e o outro que não, a gente tem que discutir é que, pronto, isso já passou, agora é a vacina. Vacina resolve. Tem várias aí, a Anvisa já liberou, todo mundo tá tomando a primeira dose, os brasileiros estão fazendo fila pra tomar… Então não se tem mais dúvida de que é a vacina a nossa solução”, afirmou o senador, que falava de forma remota, por videoconferência.

Nesse momento, foi possível ouvir a voz de Omar Aziz ironizando o colega:

“Depois de horas da mulher falando, um cabra desse vem falar uma merda dessa”.

Mesmo à distância, o alvo do comentário ouviu e disse que “está saindo um som aí e está interrompendo” sua fala. De pé, Aziz apareceu atrás da mesa da CPI e reclamou que do Val estava induzindo a tomar cloroquina.