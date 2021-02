Atrás de emendas, prefeitos fazem fila e lotam corredores da Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Apesar das anunciadas medidas e portarias com restrições de acesso à Câmara, um intenso movimento de prefeitos hoje alarmou servidores e seguranças da Casa.

Do lado de fora, extensas filas nas entradas dos anexos que levam aos gabinetes e corredores. No interior do prédio, muita aglomeração nesses locais.

Os prefeitos estão atrás de emendas para garantir obras nas suas cidades. O prazo está expirando.