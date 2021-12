Ator da Escolinha do Professor Raimundo encena peça de Natal ao vivo no RJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

David Pinheiro, o eterno Armando Volta da Escolinha do Professor Raimundo, vai dar vida a um novo personagem no Auto de Natal que acontece nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro.

O ator terá de deixar de lado o divertido “sambarilove” para interpretar o cruel rei Herodes da Judeia que, segundo o Evangelho de Mateus, mandou matar todos os bebês de Belém a fim de impedir o surgimento do Messias.

Comandado pela Furnarj, o Auto de Natal será apresentado em 17 de dezembro, a partir das 18h30 — na sequência, o público poderá assistir a um show do sambista Diogo Nogueira. Todo o espetáculo será de graça e ao ar livre.

A direção da peça natalina é assinada por Ginaldo de Souza e, o texto, por Benjamim Santos. Haverá participação da Companhia Nós da Dança, em coreografia de Regina Sauer, e do Coral da Escola de Música Villa Lobos.