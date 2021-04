Até ruralistas já admitem o risco de derrota de Bolsonaro para Lula

Ruralistas que apoiaram a campanha de Jair Bolsonaro em 2018 criaram, recentemente, um grupo de WhatsApp com

uma missão inglória: pressionar o Planalto a abandonar o centrão.

A reeleição do presidente, diz essa turma sonhadora, só será possível distante da “velha política”. Produtores rurais já mandaram emissários a Brasília para reclamar com integrantes do governo da distribuição de cargos a partidos da base em órgãos como o Incra, responsável pela reforma agrária.

Um comentário comum é que Bolsonaro está tão enfraquecido que fica suscetível a interferências tanto do Congresso quanto do STF. Nos bastidores, boa parte do setor já demonstra ceticismo com a reeleição do presidente no ano que vem e passa a considerar o fantasma do retorno de Lula ao poder cada vez mais vivo.