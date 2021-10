Ataque de Bolsonaro mela encontro com Alcolumbre articulado por Flávio

Atualizado em 14 out 2021, 07h59 - Publicado em 14 out 2021, 06h01

Flávio Bolsonaro estava articulando um encontro de Davi Alcolumbre com seu pai para resolver a questão de André Mendonça, mas o plano subiu no telhado depois que o presidente Jair Bolsonaro declarou que ele estava agindo “fora das quatro linhas da Constituição”.

Alcolumbre, como se sabe, se recusa a marcar a sabatina do indicado de Bolsonaro ao STF na CCJ do Senado, comissão que preside. Após o novo ataque do presidente, que já havia criticado o ex-chefe do Senado por manter Mendonça na geladeira, o senador divulgou uma nota cheia de recados ao chefe do Executivo.