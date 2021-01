Entidade protocola pedido de impeachment de Pazuello na Câmara

A Associação Brasileira de Imprensa apresentou ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, um pedido de impeachment e o afastamento do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello.

A entidade acusa Pazuello de cometer crime de responsabilidade na condução da pandemia do coronavírus no país, com “repetidas demonstrações de incompetência, ineficiência e incapacidade para desempenhar as tarefas de seu cargo”.

Em nota, a ABI afirma que o aumento do número de casos de pessoas contaminadas pela coronavírus demonstra “a inépcia, a inação, a inaptidão do General-ministro à frente do Ministério da Saúde”.

“Além de descumprir abertamente as recomendações das autoridades – tanto as nacionais, como as internacionais – o ministro viola o dever de eficiência disposto no artigo 37 da Constituição, atentando contra o direito social à Saúde”, diz a associação.