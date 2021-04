Assessor de Bolsonaro que fez gesto supremacista depõe no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, Filipe Martins está prestando depoimento na Polícia Legislativa do Senado na tarde desta quarta-feira.

Ele foi flagrado pelas câmeras de uma sessão do Senado fazendo um gesto supremacista com as mãos enquanto o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, falava aos senadores. Martins nega que seu “OK” tenha tido a intenção de propagar o símbolo dos supremacistas brancos.

O depoimento de Martins, segundo fontes que acompanham o caso, já dura mais de uma hora.