Assessor de Bolsonaro critica STF e diz estar pronto para ‘guerra’

Praticamente inseparável de Jair Bolsonaro, o assessor especial do presidente Max Guilherme Machado de Moura fez nesta quinta-feira um ataque direto aos ministros do STF, com a hashtag #VouPraGuerraComBolsonaro. No meio da tarde — ou seja, em pleno horário de trabalho — o servidor da Presidência publicou na sua conta do Instagram uma postagem de “luto” pela morte da Constituição, “estrangulada de forma covarde por onze homens vestido [sic] de preto”. “Pura verdade!!!”, escreveu Max ao compartilhar o texto.

“Morre aos 33 anos de forma trágica a Constituição da República Federativa do Brasil. Nascida no dia 5 de outubro de 1988, tentou de todas as formas imprimir a democracia no Brasil, mas o seu guardião, o STF, deu duros golpes em sua cabeça, degolando todas as suas leis e decaptando [sic] todas as suas tentativas de manter o país vivo. Foi estrangulado de forma covarde por onze homens vestido [sic] de preto. #VouPraGuerraComBolsonaro”, diz a mensagem, que ainda erra o o cálculo da idade da Carta Magna (32 anos e meio).

Ex-policial do Bope do Rio de Janeiro, Max costuma usar seu perfil na rede social para transmitir vídeos ao vivo de Bolsonaro, de quem está sempre próximo. Na quarta-feira, por exemplo, ele viajou à capital fluminense com o presidente. Nesta quinta, no entanto, sua agenda oficial está vazia.

No fim de semana, ele participou de manifestações em apoio ao chefe, sem máscara, e comemorou ter alcançado 10 mil seguidores no Instagram. Segundo fontes ligadas a Bolsonaro ouvidas pelo Radar, Max pretende se candidatar a deputado federal pelo Rio nas eleições do ano que vem.