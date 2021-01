Assessor de Bolsonaro chama CoronaVac de vacina ‘xing ling’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, Filipe Martins usou as redes nesta terça para, assim como outros bolsonaristas, criticar os resultados da eficácia da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo.

Ao se referir ao imunizante desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, o auxiliar do Planalto usou a expressão “xing ling”, termo comumente empregado para se referir a produtos de baixa qualidade ou falsificados.

“Como você se sentiria se um médico lhe dissesse que ele pode descobrir se você tem coronavírus com base em um jogo de cara-ou-coroa? Pois é! Isso é mais ou menos o que vai acontecer com sua imunização, se você optar por tomar a vacina xing ling de 50,38% de eficácia do João Dória”, escreveu, quase em tom de comemoração.

Mais cedo nesta terça-feira, o Instituto Butantan anunciou que a eficácia geral da CoronaVac é de 50,38% verificado em testes realizados no Brasil. A Anvisa exige um porcentual mínimo de 50% para aprovar o imunizante.

Em tempo: a vacina produzida pelo Butantan foi comprada pelo Ministério da Saúde e será integrada ao Plano Nacional de Imunização.