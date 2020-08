Assembleia vai ouvir Pastor Everaldo sobre fraudes na saúde do Rio

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade a convocação do pastor Everaldo Pereira, presidente nacional do PSC, para oitiva na investigação que apura fraudes na saúde do estado. A sigla é a mesma do governador Wilson Witzel.

O nome de Everaldo surgiu em trechos da delação de Edmar Santos, ex-secretário de saúde o governo Witzel, ao Ministério Público Federal. Ao relatar supostas ameaças e pressões que teria sofrido na prisão, Edmar atribuiu o movimento ao grupo do pastor, que teria influência na pasta.

Os deputados também decidiram convocar o empresário Edson Torres. suposto operador financeiro do presidente do PSC. A proposta, aprovada por unanimidade nesta quarta-feira, foi apresentada pelo deputado estadual Renan Ferreirinha (PSB).

ATUALIZAÇÃO, ÀS 14H58: A assessoria do pastor Everaldo Pereira procurou o Radar para informar que o presidente do PSC “está à disposição da Comissão de Saúde da Alerj e das demais autoridades e reitera sua confiança na Justiça”.