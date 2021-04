Assembleia Legislativa do Rio sob nova presidência — entenda

Desta terça-feira até o próximo dia 21 de abril, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) ficará sob a chefia do deputado Jair Bittencourt (PP).

Primeiro vice-presidente da Casa, Bittencourt assume no lugar de André Ceciliano (PT), que estará fora do país no período para “tratar de assuntos de caráter particular”, conforme publicação desta terça-feira no Diário Oficial.

O ofício esclarece ainda que a licença de André Ceciliano será sem remuneração. Procurada, a assessoria do presidente da Alerj também informou ao Radar que a ausência foi motivada “por razões particulares”.