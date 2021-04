Assembleia do Rio vai votar projeto que pode atrapalhar leilão da Cedae

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), avisou há três semanas que a Casa poderia melar o esperado leilão da Cedae, marcado para sexta-feira, caso a União não assinasse a renovação do Regime de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro — que deveria ter acontecido em setembro de 2020.

Como o RRF não saiu — a União oferece apenas que o Rio assine a adesão à recém regulamentada Lei Complementar 185, com regras muito mais rígidas do que o RRF assinado em 2017 –, a Assembleia vota na quinta-feira o chamado “PDL da discórdia”, que condiciona a venda da Cedae à renovação do Regime.

O RRF permite que o estado fique mais três anos sem pagar sua dívida com a união. O temor do presidente da Alerj é o Rio ficar sem uma coisa nem outra: sem Cedae nem RRF. E sem nenhum trunfo para negociar com a equipe econômica de Paulo Guedes melhores condições de acordo.