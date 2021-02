Assembleia do Rio aprova projeto contra intolerância religiosa em escolas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que direciona a política de combate à intolerância religiosa no ambiente escolar do estado.

A lei prevê que, além das atividades curriculares, as escolas públicas e privadas desenvolverão ações extracurriculares ou complementares sobre o respeito à liberdade individual de crença e de culto, os nexos entre a liberdade religiosa e o estado laico e as consequências da intolerância religiosa.

Além disso, as atividades preveem menção à luta contra racismo, religiões das comunidades tradicionais e dos povos indígenas. O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, tem 15 dias para sancionar o texto.