Assembleia de SC aprova abertura de impeachment contra vice-governadora

Em um dia eletrizante para a política de Santa Catarina, os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram há pouco, por 32 a 7, a abertura do processo de impeachment contra a vice-governadora Daniela Reinehr.

Os deputados votam agora a abertura do processo contra o governador Carlos Moisés. se o resultado se repetir, governador e vice estarão há uma decisão de uma comissão mista de deputados e desembargadores do TJSC para serem afastados do governo.

“A decisão não foi justa, mas respeito. É o voto soberano”, diz a vice-governadora à CBN.