As quatro capitais mais cobiçadas pelo Podemos

No mapa eleitoral deste ano, as principais lideranças do Podemos já sabem para onde devem mirar suas atenções. Recife (PE), São Luís (MA), Macapá (AP) e Manaus (AM) são as capitais estaduais onde o partido nutre as maiores esperanças para levar o páreo de novembro.

A aposta em Recife é a da candidatura da delegada Patrícia Domingos; São Luís terá Eduardo Braide na disputa; a cirurgiã dentista Patrícia Ferraz concorre em Macapá; e, em Manaus, a escolha recai sobre o nome do ex-governador Amazonino Mendes.

Numa pesquisa divulgada hoje pelo Ibope, Braide aparece com 43% da preferência dos eleitores de São Luís, contra 14% do segundo colocado, Duarte Jr. (Republicanos).

Presidido pela deputada federal Renata Abreu, o Podemos investe na candidatura de diversas mulheres pelo país, seja como cabeça de chapa ou vice. É o caso dos arranjos em Fortaleza, Goiânia, Curitiba, Campo Grande e Natal.

