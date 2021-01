As prioridades de Ricardo Barros para fevereiro na Câmara

Seja qual for o presidente da Câmara a partir de fevereiro, para Ricardo Barros, a prioridade será a mesma: desencalhar a reforma tributária, a reforma administrativa e o texto da autonomia do Banco Central.

O líder do governo Bolsonaro quer aproveitar o início de gestão do novo presidente da Câmara para tocar a pauta. Afinal, se o próximo presidente tiver o mesmo relacionamento que Rodrigo Maia teve com o Planalto, a vida do líder será bem complicada.