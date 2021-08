As prioridades de Lira para o retorno da Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quem conversou com Arthur Lira recentemente saiu crente de que o presidente da Câmara tende a descartar três grandes temas da pauta nacional nesse momento.

Lira não acredita na viabilidade de impeachment contra Jair Bolsonaro. O governo encaminha-se para o fim e impeachment, além de atrair instabilidade política para toda a classe que precisa se reeleger em 2022, demanda tempo.

Lira também não acredita no sucesso da CPI da Pandemia em provar algum crime concretamente cometido por Bolsonaro na gestão da luta contra o coronavírus. Tudo o que já se sabe revela um governo ruim de serviço, mas a CPI não avançará além disso.

Lira também descarta o voto impresso, o tema escolhido Bolsonaro para tentar entreter sua ala mais fanática no eleitorado, sempre dependente de uma conspiração para manter-se engajada nas redes sociais. O presidente da Câmara não precisa bater de frente com o presidente por causa disso. O assunto morrerá naturalmente no Parlamento.

Para o presidente da Câmara, o foco está na agenda econômica: aprovar o que for possível da reforma tributária, a reforma administrativa, algumas privatizações, como a dos Correios, e avançar em mudanças na reforma política. Todas pautas prioritárias para o retorno dos trabalhos nesta semana.