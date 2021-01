As prioridades de Flávio Dino para o consórcio da Amazônia Legal

O governador do Maranhão, Flávio Dino, já definiu o que será prioridade no início de sua gestão como presidente do Consórcio da Amazônia Legal — função para a qual foi escolhido no fim do ano passado e que exercerá até 2022.

São quatro eixos de atuação: saúde, a retomada do Fundo Amazônia, a implementação da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e o apoio a cadeias produtivas da sociobiodiversidade.

A Amazônia Legal é formada por nove estados que abrangem a região Norte e parte do Centro-Oeste e Nordeste: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão.