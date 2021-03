As principais motivações de compra para o Dia do Consumidor

Um estudo aponta que as motivações de compra para o Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, serão pautados por novas necessidades (26%), demandas latentes (22%) e a busca por bons negócios (18%). Além dos tradicionais descontos e promoções esperados pelos consumidores, outros benefícios têm potencial para motivar as próximas compras: entrega grátis (40%), condições de pagamento (34%), entrega rápida e segura (32%), bom atendimento (21%), pontos de fidelidade e cashback (17%) e serviços agregados (16%). A espera por uma data promocional para adquirir o produto é alta para as categorias de eletrônicos (33% dos consumidores), eletrodomésticos e eletroportáteis (28%) e moda (22%).

“A aceleração do consumo digital deixou o consumidor brasileiro mais atento e mais exigente em como ele faz suas compras, seja no on-line ou no varejo físico. Iniciando a temporada de compras do ano, o Dia do Consumidor será um bom termômetro para avaliar como os varejistas estão preparados para atender a essas novas e crescentes demandas, com comodidades que deixam de ser opcionais, como frete expresso ou grátis”, explica Rodrigo Chamorro, líder de insights para Varejo do Google Brasil. A pesquisa on-line foi realizada pelo Google e entrevistou 800 brasileiros conectados de 20 à 23 de janeiro de 2021.