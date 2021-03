As novas apostas da Red Bull para atingir o público jovem

A Red Bull está ampliando sua atuação no universo dos games promovendo novas campanhas para atingir os fãs de diversas modalidades. A proposta é estar mais próxima dos jovens, público-alvo da fabricante de bebidas energéticas. Seja com experiências exclusivas ou criação de conteúdo, os fãs de jogos eletrônicos serão impactados por diversas investidas da marca.

A primeira campanha é ‘Desafios Extreaming’, com provas inusitadas e inéditas em jogos como LoL, Among US, Fifa e Fall Guys em transmissão pelo Twitch. A segunda é o lançamento da nova edição do Red Bull SoloQ, um dos principais eventuais mundiais de League of Legends. As inscrições aos brasileiros só devem abrir no início do segundo semestre.

Na próxima semana serão abertas as inscrições para o Red Bull Campus Clutch, maior torneio mundial de Valorant para universitários. Para participar, é preciso formar times de cinco pessoas (estudantes universitários matriculados regularmente em instituição de ensino superior no Brasil e com mais de 18 anos) e encarar as três fases do evento: as qualificatórias, finais nacionais e, por fim, a etapa mundial. Os campeões mundiais receberão o equivalente a 100.000 reais.