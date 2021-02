As mudanças nos hábitos de consumo do brasileiro frente à crise econômica

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pandemia colocou o Brasil em posição de crise e seus efeitos na população são visíveis. A pesquisa Globo Tracking Covid-19 aponta que 40% dos entrevistados precisaram reduzir as compras no mercado e 29% já mudaram, inclusive, as marcas que costumavam comprar.

Também houve redução com gastos com lazer (51%), idas ao salão de beleza (21%) e racionalização para redução das contas de luz (29%) e água (21%). As informações estão na Plataforma Gente, que analisou os dados.

Dados de outro estudo também chamam a atenção: 17% dos brasileiros estavam trabalhando por conta própria em 2019. Destes, 24% faziam isso por falta de opção. Já em 2020, em meio à pandemia, dos 17% trabalhando por conta própria, 32% eram por necessidade