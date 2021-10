As mãos de JK sobre Pacheco na filiação do PSD

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

27 out 2021, 11h59

A cadeira em que está sentado o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante o evento para a sua filiação ao PSD, foi colocada estrategicamente diante de uma foto em que o ex-presidente Juscelino Kubitschek está com as mãos para cima, em meio a uma multidão.

O efeito visual foi uma espécie de bênção de JK a Pacheco, lançado por Gilberto Kassab para disputar o Palácio do Planalto em 2022. O evento acontece no Memorial JK, em Brasília, como revelou o Radar na edição de VEJA que está nas bancas.

O senador que oficializará sua entrada no PSD em instantes deve ser “vendido” aos eleitores como o sucessor de Kubitschek.