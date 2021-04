Os ‘exemplos domésticos’ do ministro Edson Fachin, do STF, no isolamento

No isolamento social há um ano, o ministro Edson Fachin, que comanda os casos da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal, divide o tempo entre julgamentos eletrônicos, aulas virtuais na academia e afazeres domésticos – mesmo ocupado, o ministro, querem duas filhas, diz dividir as tarefas com a esposa.

“Tenho procurado exercitar na prática a contribuição com as tarefas domésticas. As mulheres não podem ser sobrecarregadas. Quero dar o exemplo para os meus genros”, diz.