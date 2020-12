As fichas de Alcolumbre na disputa pela presidência do Senado

Ainda falta muito tempo para a eleição do novo presidente do Senado, mas Davi Alcolumbre passou os últimos dias em conversas individuais com senadores para tentar manter a mobilização de forças que ele havia construído em torno da própria reeleição.

Antes de o STF implodir a possibilidade de reeleição, Alcolumbre considerava ter mais de 60 votos favoráveis ao seu segundo mandato. Agora fora do jogo, ele Alcolumbre avalia ainda manter pelo menos 40 desses senadores engajados no projeto de eleger um presidente do Senado “do grupo”.

É nesse ponto que as conversas desta quarta-feira pararam em Rodrigo Pacheco (DEM), o senador mineiro que teria condições de receber os votos dos aliados de Davi numa composição com o PSD de Antonio Anastasia.

Entre os planos de um líder político e a realidade pensada por adversários, claro, há sempre uma distância a se considerar. Daí o ímpeto das forças governistas nesta quarta em desconstruir a virtual influência de Alcolumbre no pleito de fevereiro para tentar emplacar a versão de que o MDB, que tem maior bancada da Casa, conseguirá fazer com facilidade o próximo presidente.

Nomes interessados no cargo, como se sabe, estão brotando no Senado a todo momento. O atual líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), seria o nome que agradaria a ala governista do Senado e do partido. Mas há outros.

Se as articulações de Alcolumbre prosperarem, Pacheco, do DEM, sairá com mais de vinte votos na corrida pela presidência. Terá que agrupar outros partidos distantes do campo