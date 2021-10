As férias de um ministro de Bolsonaro na Europa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 28 out 2021, 18h53 - Publicado em 31 out 2021, 18h11

Rogério Marinho fará um giro pela Europa entre 6 e 14 de novembro. O motivo da viagem é “realizar reuniões com autoridades na área de segurança hídrica e apresentar oportunidades de investimentos no Brasil”.

Por uma dessas doces coincidências da vida pública, a viagem oficial vai casar com as férias do ministro, de 15 a 19. O roteiro: Lisboa, Madri e Amsterdã.