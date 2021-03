As estratégias de Flávio e Queiroz na sequência do caso das rachadinhas

Depois de sofrer um revés no julgamento de dois processos que buscavam anular o caso das rachadinhas na Quinta Turma do STJ, a defesa de Flávio Bolsonaro vai insistir no Supremo com a tese da incompetência do juiz Flávio Itabaiana para processar os casos.

Os advogados de Flávio, liderados por Rodrigo Roca, querem rechaçar a tese da “teoria da aparência” usada pelo STJ nesta terça-feira e dizer que mesmo que ela fosse aplicada, a 27ª Vara Criminal “nunca teve qualquer sombra de competência para julgar o Senador, muito menos aparência disso”.

O recurso ao Supremo, um habeas corpus, só deve ser apresentado após a publicação do resultado do STJ — o que leva em média 10 dias.

Já a defesa de Fabrício Queiroz — que ao contrário de Flávio obteve uma vitória na Quinta Turma nesta terça — recomendou que ele é a mulher, Márcia, fiquem em casa até que fique claro quais medidas cautelares terão de cumprir.