As estocadas de Renan em Alcolumbre, agora na CCJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein.

Davi Alcolumbre deixou a presidência do Senado e foi indicado para assumir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Mas algo não mudou: os torpedos de Renan Calheiros em direção ao senador do Amapá.

“A estrela de Davi Alcolumbre reluziu nos dois anos no Senado. Para o brilho não se tornar opaco é prudente que abdique da síndrome de Golias, do gigantismo dos filisteus. A CCJ será o estilingue nos olhos do presidente Rodrigo Pacheco, uma confrontação e divisão de poder ilógicas”, postou Renan, que irá integrar a CCJ.