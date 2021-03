As dívidas do Detran do Rio com prestadores de serviços já somam aproximadamente 70 milhões de reais. Há casos em que os atrasos de pagamento chegam a um ano.

Alguns fornecedores ameaçam suspender suas atividades nos próximos dias, o que pode agravar ainda mais os problemas de atendimento à população, atingido pela greve dos funcionários que terminou na última sexta.

Enquanto isso, aumenta a pressão política para que o comando do departamento seja alterado — pela sétima vez desde o início do governo Witzel-Castro. Altineu Côrtes, presidente estadual do PL, trabalha fortemente nos bastidores para que o governador em exercício entregue o Detran ao partido.

O atual presidente do Detran do Rio, Adolpho Konder, acaba de completar cinco meses à frente do cobiçado órgão.