As conversas de Mourão com integrantes do Judiciário

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

A agenda de encontros políticos cada vez mais intensa do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, abrirá espaço, agora, para integrantes do Poder Judiciário.

Na sexta, Mourão reúne-se com a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, e com a ministra do Superior Tribunal Militar Maria Elizabeth Rocha.

Eles participam da aula inaugural do curso “Direito Militar”, da Escola Nacional da Magistratura.