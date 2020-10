As comemorações para os 70 anos de Itamar Assumpção

Atualizado em 30 out 2020, 17h46 - Publicado em 31 out 2020, 18h35

Em comemoração aos 70 anos de Itamar Assumpção — um dos mais celebrados integrantes da Vanguarda Paulistana — o selo Altafonte lança nas plataformas digitais uma gravação inédita do músico, compositor, poeta, ator e produtor com a banda Isca de Polícia em todas as plataformas digitais no início de novembro.

Criada há quase quatro décadas pelo músico, morto em 2003, para o MPB-Shell 1981, “Beleléu Via Embratel” foi restaurada e ganhou uma versão com a participação da cantora e compositora Liniker e do instrumentista Edy Trombone.