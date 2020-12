As cinco empreiteiras que mais faturaram no governo em 2020

A Operação Lava-Jato desmontou um bilionário esquema de corrupção nos negócios de estatais com algumas das maiores empreiteiras do país. Seis anos depois da operação que prendeu o famoso clube do bilhão das empreiteiras, novas empresas surgem no topo das verbas federais destinadas a obras públicas.

Em 2020, a LCM Construção e Comércio foi a empreiteira que mais faturou no governo de Jair Bolsonaro. Foram 437 milhões de reais recebidos da máquina federal por obras rodoviárias do Dnit e de construção de moradias populares do antigo Minha Casa Minha Vida.

Em segundo lugar, a Neovia Infraestrutura Rodoviária faturou 238 milhões de reais no ano.

A terceira empreiteira em faturamento foi a Construtora Meirelles Mascarenhas: 225 milhões de reais.

As três são seguidas por RAC Engenharia (89 milhões de reais) e V. F. Gomes Construtora (87 milhões de reais).

No ano, o governo gastou 2,4 bilhões de reais em obras.