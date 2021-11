Ary Fontoura estrela campanha de alerta sobre doenças cardiovasculares

O ator Ary Fontoura vai estrelar a nova campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre a importância do tratamento das doenças cardiovasculares e metabólicas.

Com o mote “Parou por que?”, a iniciativa será lançada na próxima semana e pretende alertar os brasileiros para os cuidados com o diabetes, a hipertensão e o colesterol — condições que matam mais do que o dobro de todos os tipos de câncer no país, diz a SBC.

O cenário fica ainda mais sério quando constata-se que as mortes por doenças cardiovasculares aumentaram consideravelmente durante a pandemia de Covid-19, diz o cardiologista José Francisco Kerr Saraiva.

“O brasileiro já internalizou que se não realizar o diagnóstico precoce, as mudanças de hábitos e cuidar do tratamento, pode morrer de câncer. Mas banalizou doenças como o infarto e o acidente vascular cerebral, que matam diariamente muito mais. Precisamos mudar essa realidade”, diz Saraiva.