Artistas declaram apoio a Eduardo Paes

Um documento divulgado nesta terça-feira reúne, entre mais de 175 nomes, artistas que resolveram manifestar apoio à candidatura de Eduardo Paes (DEM) à prefeitura do Rio — que disputa o segundo turno com o atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos).

“Para virar a página e deixar no passado um momento da história no qual a arte, a cultura e a criatividade carioca foram desprezadas e desvalorizadas, no segundo turno nós votamos em Eduardo Paes”, diz o manifesto.

Entre as assinaturas, nomes de peso como as cantoras Elza Soares e Teresa Cristina, os cineastas Andrucha Waddington e Cacá Diegues, as atrizes Ângela Vieira e Cláudia Abreu, o cantor Gilberto Gil e o sambista Zeca Pagodinho.

“Nesses quatro anos de administração Crivella, o Rio perdeu o título de capital cultural do Brasil. Precisamos recuperar essa vocação da cidade”, disse ao Radar o produtor de teatro Eduardo Barata, um dos signatários do documento.