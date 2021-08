Arthur Lira começa a usar o novo gabinete da presidência da Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Arthur Lira começou a despachar nesta semana no novíssimo gabinete da presidência da Câmara. A construção da sala no lugar em que ficava o comitê de imprensa da Casa foi a primeira grande polêmica envolvendo a gestão do deputado.

Um dos primeiros convidados a conhecer o novo ambiente foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que passou por Brasília nesta semana para mais uma rodada de articulações políticas sobre 2022.