Arroubo de Bolsonaro piora situação de Mendonça, dizem senadores

Segundo senadores contrários à ida de André Mendonça para STF, as falas do presidente Jair Bolsonaro nos atos de 7 de setembro ajudaram a piorar a situação do seu indicado no Senado. Entre os opositores do “terrivelmente evangélico”, já se especula que haja pelo menos 50 votos contrários ao ex-AGU.

O clima já não era o mais confortável diante da resistência do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, para agendar a sua sabatina. Mas, de acordo com parlamentares ouvidos pelo Radar, azedou ainda mais por conta da promessa de Bolsonaro de se recusar a cumprir decisões judiciais. E ficou ainda pior depois do pronunciamento do presidente do STF, Luiz Fux, sobre os crimes de responsabilidade do chefe do Executivo.

Sentado em cima da indicação de Mendonça há algumas semanas, Alcolumbre vinha dizendo a interlocutores que aguardaria os acontecimentos do 7 de setembro para decidir sobre a sabatina na CCJ. O comportamento de Bolsonaro não ajudou em nada seu escolhido.