Argentina fecha ponto de fronteira com o Brasil após ato de caminhoneiros

Um protesto de caminhoneiros brasileiros contra as medidas de restrição e testagem implementadas pela Argentina por causa da pandemia de coronavírus levou ao bloqueio de trânsito de cargas entre os dois países na região de Uruguaiana (RS) com Paso de Los Libres.

Nesta semana, os caminhoneiros brasileiros, contrários à exigência de testes PCR para entrar no lado argentino, decidiram bloquear a ponte que liga os dois países em Uruguaiana para protestar.

Nesta terça, o controle argentino determinou o fechamento do trânsito por falta de segurança a caminhoneiros argentinos. As autoridades brasileiras atuam junto ao consulado argentino em Uruguaiana para convencer o governo do país vizinho de que há, sim, segurança para o trânsito dos motoristas.

“Foram autorizados a ingressar na aduana dez caminhões vindos da Argentina. Caso ocorrer tudo normal, vamos autorizar o fluxo a retornar à normalidade”, diz uma autoridade brasileira da fronteira