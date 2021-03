Araújo pede demissão a Bolsonaro — veja possíveis substitutos

O Radar revelou mais cedo que o chanceler Ernesto Araújo anunciou a auxiliares da pasta a decisão de entregar o cargo a Jair Bolsonaro. O pedido de demissão foi feito há pouco no Planalto, mas Bolsonaro ficou de conversar com Araújo no fim da tarde. Auxiliares de Bolsonaro dizem que o chanceler pode vir a participar da transição, assim como fez Eduardo Pazuello na Saúde.

Um dos nomes cotados para o cargo é o do atual secretário de Comunicação, almirante Flávio Rocha. Os nomes mais cotados, no entanto, são o do embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Nestor Forster, e Luis Fernando Serra, que atua na França.

O embaixador Carlos Alberto Franco França, chefe do cerimonial da Presidência, também está na lista.

No fim de semana, quando o nome do almirante circulou, alimentado por fontes do Planalto, servidores do Itamaraty iniciaram um movimento para tentar evitar que um forasteiro assuma o comando da diplomacia brasileira.