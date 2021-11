Aras troca secretário-geral do CNMP para se aproximar da base

Chefe da PGR, Augusto Aras formalizou nesta terça o convite para que o promotor de Justiça Carlos Vinícius Alves Ribeiro, um nome de sua plena confiança, assuma o importante cargo de secretário-geral do CNMP, órgão central na administração do conselho e na gestão da pauta e interlocução institucional do colegiado.

Alves Ribeiro é um nome popular na instituição. Foi eleito para ocupar o cargo de conselheiro do CNJ pela categoria e, antes de assumir o posto, no próximo ano, irá atuar no CNMP por esse breve período.

“O convite reveste-se de simbolismo, seja pela dedicação de Vossa Excelência ao Ministério Público Brasileiro, principalmente em momentos como os que estamos a passar, seja por ser o primeiro membro do Ministério Público dos Estados a ocupar o cargo”, escreve Aras.

“Para que eventual aceite não represente sacrifício às pretensões pessoais e institucionais de Vossa Excelência, deixo consignado que, com eventual aceite, a lista para ocupar o cargo de Conselheiro do CNJ em que Vossa Excelência figurou em primeiro lugar em eleição realizada pelo Conselho de Procuradores-Gerais será preservada e, oportunamente, honrar-me-á sobremaneira a indicação do nome de Vossa Excelência para ocupar a cadeira de Conselheiro Nacional de Justiça na vaga do Ministério Público dos Estados”, segue o procurador.