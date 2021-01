Aras garante que força-tarefa da Lava-Jato no Rio vai até setembro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Augusto Aras disse há pouco ao Radar que a força-tarefa da Operação Lava-Jato no Rio vai continuar funcionando até setembro deste ano, quando termina o primeiro mandato dele no comando da PGR.

Aras afirma que o Gaeco, que tem prazo para estruturação no Rio até abril, irá atuar em conjunto com a força-tarefa e que nada muda na equipe que toca importantes investigações no momento.

“O Gaeco do Rio apoiará a força-tarefa e El Hage continuará como promotor natural e coordenador, juntamente com os atuais membros. O prazo será prorrogado até 26 de setembro, quando o meu biênio acaba. O prazo de abril é apenas para que o Gaeco se organize e assuma suas normais atividades”, diz Aras.