Aras diz que PGR vai monitorar execução de acordo da Vale sobre Brumadinho

Presente na assinatura do acordo da Vale com o governo de Minas Gerais para reparar a tragédia de Brumadinho, o procurador-geral da República, Augusto Aras, disse nesta quinta-feira que a PGR vai acompanhar de perto a execução do pacto de 37,7 bilhões de reais.

“Ao longo dos anos, nós estaremos, seja através dos órgãos estaduais, seja através do Ministério Público Federal, da Procuradoria Geral da República, da 3ª e 4ª Câmaras, com apoio dos colegas de Minas Gerais, acompanhando o desenvolvimento dessa execução, porque nós sabemos que novas lesões podem surgir e nós precisamos cumprir cláusulas desse acordo que preveem essa possibilidade”, afirmou.

Para as ações de recuperação do meio ambiente e compensação dos danos que foram considerados irreversíveis, foi definido o valor inicial de R$ 6,55 bilhões. As intervenções serão realizadas conforme o previsto no Plano de Recuperação Ambiental a ser aprovado pelas instituições signatárias do documento.

O acordo garantiu a continuidade do pagamento do auxílio emergencial, bem como a implementação de programas de retomada da renda das famílias e do crescimento econômico da região atingida.