Após veto de Bolsonaro, Caiado anuncia distribuição de absorventes em GO

8 out 2021, 16h53

Sempre no lado errado da história, Jair Bolsonaro vetou recentemente a distribuição de absorventes a mulheres em situação de vulnerabilidade no país.

Como a questão da pobreza menstrual — quando a mulher não tem recursos para passar pelo período com a quantidade adequada de absorventes — é um problema urgente no país, até o bolsonarista Ronaldo Caiado, que governa Goiás, correu para anunciar que no seu estado o produto será, sim, distribuído pela rede pública.

“Essas pessoas estão fugindo da aula por não terem condições de comprar um absorvente. Situações como essa não podem ser motivo para desequilibrar a vida de uma jovem. Já determinei ao governo que adote medidas para garantir o produto a todas as alunas da rede pública e mulheres em vulnerabilidade”, disse Caiado.